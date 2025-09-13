ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
Рятувальники допомогли 12-річній дівчинці, якій стало зле на Говерлі
Рятувальники допомогли 12-річній дівчинці, якій стало зле на Говерлі

Автор: Олег Мамчур
13/09/2025 12:27
Сьогодні, 13 вересня, гірські рятувальники надавали допомогу 12-річній дівчинці, в якої погіршилось самопочуття в горах.

Неповнолітня туристка рухалась на гору Говерла у складі групи. Під час підйому дівчина відчула різке погіршення самопочуття, пише Правда з посиланням на ДСНС.

Ворохтянські рятувальники оперативно прибули на місце та надали потерпілій домедичну допомогу. Її транспортували до спортивної бази “Заросляк”.

Працівники ДСНС нагадують про важливість тверезо оцінювати власні сили, а також завжди мати при собі засоби звʼязку та аптечку. 

