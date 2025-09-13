У Франківську оштрафували перевізника після скарги пасажирки

В Івано-Франківську інспектори Укртрансбезпеки відреагували на повідомлення пасажирки про неналежне обслуговування під час рейсу «Солотвино – Івано-Франківськ».

Реклама: Місцеві пропозиції Лазерна епіляція пахв: Безкоштовно Косметологія FineLine пропонує лазерну епіляцію на новому 3000w апараті. Спробуйте перший сеанс на ділянку пахв безкоштовно. Переконайтесь у ефективності! НА САЙТ068-777-03-41

Аліна Р. поскаржилася через чат-бот «УкртрансбезпекаБот», що водій вимагав від неї та інших пасажирів додаткову оплату за ручну поклажу. За її словами, у квитках та умовах перевезення такої вимоги не було.

«Коли ми відмовилися платити за вигадану послугу, водій почав погрожувати та підвищував голос. У результаті ми змушені були тримати сумки на колінах усю шестигодинну дорогу», — зазначила пасажирка.

Інформацію передали до Відділу державного нагляду (контролю) у Закарпатській області. Під час рейдової перевірки на автостанції «Солотвино» інспектори виявили автобус перевізника, що обслуговував згаданий маршрут. У водія не було необхідних документів, визначених законом.

За це порушення перевізнику загрожує штраф у розмірі 17 тисяч гривень. Також з ним провели роз’яснювальну роботу щодо належного ставлення до пасажирів та дотримання правил перевезень.