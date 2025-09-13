Яким є психоемоційний стан жінок під час вагітності? Що варто знати

Період вагітності – дуже особливий для кожної жінки. І під час цього стану майбутній мамі потрібна максимальна підтримка, в тому числі й емоційна. Кожен триместр вагітності має свої особливості, що дуже впливає на психологічний стан майбутньої породіллі. Що потрібно знати про емоційні зміни в жіночому організмі, як допомогти жінці та як розпізнати, що їй потрібна допомога, читачам Правда.іф розповідає психолог, арт-терапевт, пісочний терапевт медичного центру VISE clinic Тетяна Холодій (Тарасенко).

Увесь період вагітності і перші місяці після пологів у жінок спостерігається серйозний гормональний шторм, різкі зміни настрою, які коливаються від піднесення до розпачу, а такі емоційні гойдалки самі по собі втомлюють. Також тіло втомлюється й на фізіологічному рівні, йому треба забезпечити виживання плоду і не забути про саму жінку.

«Психоемоційний стан жінки дуже змінюється, в залежності від триместру. У першому триместрі переважають страх, переживання, усі зміни в організмі жінки дуже сильно лякають її. У цей період відбувається активний ріст ХГЛ, який в комплексі з естрогенами й іншими гормонами, дуже сильно впливає на психоемоційний стан. У жінок в першому триместрі може бути дуже багато різних психоемоційних проявів: істерики, непередбачуваний страх, тривожність. У другому триместрі з гормонами більш-менш все стабільно, жінки починають набирати вагу, округлятися, їхня фігура стає більш жіночною. Майбутня мама вже відчуває рухи малюка, а також проходить перший генетичний скринінг і цілу серію аналізів, які підтверджують, що з плодом все гаразд. Тому стан жінки значно спокійніший. Але інстинкти та прийняття нової ролі все одно є, тому «безпричинна» гіперболізована емоційність все ж залишається. Зате третій триместр повертає стан тривожності і страху, виникає величезна тривога, стан паніки, бажання, аби все якомога швидше закінчилося. ХГЛ починає знову рости, жінка стає дуже тривожною, у неї починає активно вироблятися такий гормон, як релаксан, який розтягує зв’язки, щоб пологи проходили легше і м’якше. Але цей гормон дуже сильно впливає на сон, і жінка починає погано спати. Вона невиспана, втомлена фізично. В середньому жінка набирає 15 кг додаткової ваги, яку треба на собі носити. У неї больові відчуття, розтяжки, постійна втома, плюс недосипання. Жінкам стає страшно, і їм хочеться просто це припинити», – пояснює Тетяна Холодій (Тарасенко).

За словами психологині, вагітній жінці варто навчитися говорити вголос про свій стан, зуміти попередити всіх навколишніх, що вона в цей період тривожиться, що саме їй потрібно, аби заспокоїтися. Дуже важливо говорити вголос про свої почуття і потреби.

«Якщо говорити власне про пологи, важливо дати своєму тілу працювати інстинктивно. Так, як воно запрограмоване, так, як воно вміє. Якщо щось буде не так, при пологах присутній лікар, який це проконтролює. Різного роду дихальним технікам вагітним треба вчитися до того, як вони вступлять в третій триместр. Це процес навчальний. Якщо ми навчимо своє тіло дихати в потрібному ритмі, то в стресовій ситуації це спрацює», – наголошує Тетяна Холодій (Тарасенко).

Утримувати жінку в балансі – це означає приходити до психолога при потребі. Відчуваючи потребу, варто прислуховуватись до себе, не відкидати свої емоції, а проживати, приходити і просто розповідати, знаючи, що тебе підтримають.

