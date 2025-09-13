Рятувальники відшукали туриста, який заблукав у горах на Прикарпатті. ФОТО

Учора мешканка Київщини повідомила, що її син 9 вересня вирушив у похід лісовим масивом Горган з міста Яремче до села Татарів та перестав виходити на зв’язок.
Для проведення пошуково-рятувальних робіт було залучено рятувальників ГПРВ міста Яремче, які відшукали туриста у лісовому масиві. Стан чоловіка був задовільний, медичної допомоги він не потребував, пише Правда.
Рятувальники супроводили чоловіка до Яремче, звідки він самостійно вирушив до місця постійного проживання.
Головне управління ДСНС України в Івано-Франківській області нагадує:
“Перед виходом у гори обов’язково перевіряйте прогноз погоди, повідомляйте близьких про свій маршрут, беріть із собою засоби зв’язку та завантажуйте мобільний додаток «Порятунок у горах”.