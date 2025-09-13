ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
Якою буде погода на Івано-Франківщині 13 вересня
Автор: Олег Мамчур
13/09/2025 09:20
13 вересня на Івано-Франківщині вночі та вранці синоптики прогнозують слабкий туман. В області — мінлива хмарність, без опадів.

Про це повідомили на Facebook-сторінці обласного гідрометцентру, пише Правда.

У суботу в Івано-Франківську стовпчики термометрів піднімуться до 20-22° тепла. По області прогнозують вдень — 17-22° тепла. У високогір’ї Карпат вдень — 12-17° тепла.

Вітер — південно-східний, 5-10 метрів за секунду. Видимість на автошляхах — добра, в тумані 100-500 метрів.

