ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
Група людей на старті марафону в Україні
Диван на коліщатках в темній вітальні

Франківський півмарафон-2025 зібрав рекордну кількість учасників

Автор: Оксана Марушкевич
28/09/2025 19:19
https://blagodeveloper.com/?utm_source=zmi&utm_medium=pravda-news&utm_campaign=blago
ДІМ РІА
Квартири Івано-Франківськ
купити iphone 15 Pro у Львові, ціни в Україні

28 вересня в Івано-Франківську відбувся традиційний «Frankivsk Half Marathon-2025». Подію організували вже дванадцятий рік поспіль, і цього разу вона встановила новий рекорд.

Реклама: Місцеві пропозиції
Ремонт зарядних станцій BGA, якість і надійність.
Ремонт інверторів, Ecoflow, зарядних станцій.”

“BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир.

НА САЙТ(067)343-64-24

Пише Правда.іф з посиланням на Галку

На старт вийшли 1800 учасників різного віку — це найбільша кількість за всю історію проведення змагання. Бігуни долали дистанції від 100 метрів для наймолодших до 21 кілометра для досвідчених спортсменів.

Окрім спортивної складової, півмарафон має і благодійну мету. Організатори прагнуть зібрати один мільйон гривень для закупівлі спеціальних інвалідних візків, які використовуються для гри у баскетбол

СХОЖІ НОВИНИ