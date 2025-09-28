Франківський півмарафон-2025 зібрав рекордну кількість учасників

28 вересня в Івано-Франківську відбувся традиційний «Frankivsk Half Marathon-2025». Подію організували вже дванадцятий рік поспіль, і цього разу вона встановила новий рекорд.

Пише Правда.іф з посиланням на Галку

На старт вийшли 1800 учасників різного віку — це найбільша кількість за всю історію проведення змагання. Бігуни долали дистанції від 100 метрів для наймолодших до 21 кілометра для досвідчених спортсменів.

Окрім спортивної складової, півмарафон має і благодійну мету. Організатори прагнуть зібрати один мільйон гривень для закупівлі спеціальних інвалідних візків, які використовуються для гри у баскетбол