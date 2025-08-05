Франківський студент – в трійці найкращих випускників літньої бізнес-школи

Студент 3 курсу спеціальності «Менеджмент» Університету Короля Данила Андрій Тихонюк став випускником літньої бізнес-школи «Aurora Students» від Аврора Мультимаркет, інформує Правда.іф.

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Андрій увійшов до трійки найкращих студентів школи й отримав грант, що покриває 100% вартості навчання у найкращих бізнес-школах країни. Оцінювання відбувалося за результатами захисту проєкту, проходження ассесстменту і тестувань. Також студент отримав Диплом про завершення навчання, та Сертифікат на проходження стажування.

Навчання в літній бізнес-школі проходило у Полтаві. Протягом місяця учасники:

– навчалися у 15 топменеджерів однієї з найбільших рітейл-мереж в Україні;

– щиро та невимушено спілкувалися із засновниками компанії – Левом Жиденком та Тарасом Панасенком;

– пройшли 14 тренінгів від тренерів корпоративного навчального центру;

– взяли участь в ассесстменті та проявили себе в командних і персональних рольових іграх під наглядом й аналізом кваліфікованих ассессорів;

– пройшли курс з Lean та вебінар з цілепокладання;

– створили та захистили власний проєкт на тему «У якій країні я б відкрив Аврору».

«Відкрите спілкування з кожним топ менеджером наштовхувало на глибоку рефлексію, тож нотатки в телефоні не закривалися ні на мить. Неймовірними були й самі учасники, географія яких охоплювала територію від Волновахи й Краматорська до Івано-Франківська та Львова Хоча більшість із нас навчаються на економічних спеціальностях – усі дуже різні та унікальні», – розповідає Андрій Тихонюк.

Учасники літньої школи пройшли тренінги:

– Моделі компетенцій

– Лідерство

– Ефективна взаємодія в команді

– Мистецтво комунікації

– Опір змінам

– Тайм-менеджмент

– Зворотний зв’язок

– Конфлікти: зовнішні та внутрішні

– Ініціативність

– Правильні запитання

– Мотивація

– Цілепокладання

– Теорія поколінь

– Управління поточною роботою.

«Для себе я дізнався, що «Аврора» вже відкрила понад 1750 магазинів в Україні та 50 – у Румунії;

– компанія створила понад 16 тисяч робочих місць;

– «Аврора» має прямі інвестиції від авторитетного американського фонду «Horizon Capital»;

– завдяки сильній корпоративній культурі, людиноцентричному підходу та неймовірній операційній ефективності «Аврора» нагадує утопічну компанію з американських фільмів;

– це історія успіху молодих та амбітних юнаків, які починали з маленького магазинчика на полтавському ринку, а стали лідерами ринку «one dollar store» в Україні;

– лише за перше півріччя 2025 року компанія сплатила майже 4 мільярди гривень податків та зборів і здійснила благодійні внески на суму 139 мільйонів гривень.

Я брав участь у багатьох проєктах – як в Україні, так і за її межами, але цей точно посів особливе місце в моєму серці. Щиро вдячний усім причетним до створення цього life-changing проекту. Окрема подяка кожному зі спікерів, хто знайшов час поділитися з нами своїм досвідом, знаннями, мудрістю та енергією», – наголосив Андрій Тихонюк.