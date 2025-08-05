У Франківську заочно судитимуть ієрея РПЦ, який служив у Києві

В Івано-Франківську за матеріалами СБУ заочно судитимуть ієрея РПЦ, який підтримує загарбницьку війну та збройні підрозділи росіян.

Про це повідомили в пресслужбі Управління СБ України в Івано-Франківській області, передає Правда.

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Служба безпеки зібрала докази роботи на ворога настоятеля Свято-Никольської церкви Пісочинської єпархії РПЦ Калузької області рф.

Ієрей є громадянином України й до переїзду у рф служив у одній із парафій УПЦ МП у Києві.

Наразі слідчі СБУ завершили досудове розслідування, матеріали з обвинувальним актом передали до суду.

СБУ задокументувала, як під час повномасштабного вторгнення клірик розгорнув активну діяльність на підтримку окупаційних угруповань агресора.

Через свою парафію, а також власний Telegram-канал, він збирає багатотисячні суми для військ росіян.

Зусиллями ієрея підрозділи загарбників регулярно отримують необхідну для продовження агресії допомогу: транспорт, засоби зв’язку та спостереження, комплектуючі, оргтехніку, аптечки, харчування.

Зокрема, на зібрані ним кошти закуповували мотоцикли, автомобіль «УАЗ», рації для спецпризначенців, РЕБ, маскувальні сітки, біноклі, генератори.

Також придбали тепловізор, дрон, коліматорний приціл, глушники, акумуляторні батареї, блоки живлення, ретранслятор, щоглу, антени, детектор дронів.

Клірик особисто займався закупівлею «200 тисяч всєвозможних провізій» для «учасників СВО». Продукти відправили військам агресора на тимчасово окупованій території України.

Він також допомагав збирати кошти під чужі проєкти підтримки військ росіян, беручи участь у марафонах та фестивалях як запрошений учасник.

За свою «благодійну» діяльність клірик нагороджений численними подяками від окупаційних військ.

Крім безпосередньої допомоги підрозділам агресора, ієрей веде активну пропагандистську діяльність.

Він використовує релігійні аргументи, щоб покласти провину за початок агресії на Україну, обвинувачує українців у «неонацизмі», «русофобії» та «сатанізмі».

А також веде ідеологічну боротьбу проти помісної української церкви, яку називає «розкольниками», та за продовження підпорядкування УПЦ московському патріархату РПЦ.

На підставі зібраних доказів клірика обвинувачують у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України, поєднаному з розпалюванням національної та релігійної ворожнечі, а також пособництві державі-агресору (ч. 2 ст. 110, ч. 1 ст. 111-2 КК України).

Ці злочини караються позбавленням волі на термін від 10 до 12 років.

Досудове розслідування проводить СБУ в Івано-Франківській області за процесуального керівництва Івано-Франківської обласної прокуратури.