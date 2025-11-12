ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ

Франківський студент здобув дві срібні медалі на міжнародному турнірі з армрестлінгу

Автор: Любов Семанишин
Липські Вежі продаж квартир Ярковиця
Оренда і продаж комерційної нерухомості від 30 м²
Будівництво шостого етапу в житловому районі.
Знижки до 200000 грн на квартири від благо
ДІМ РІА
Квартири Івано-Франківськ
купити iphone 15 Pro у Львові, ціни в Україні

Нещодавно в Цюриху (Швейцарія) відбувся міжнародний турнір з армрестлінгу SWISS OPEN 2025. У змаганнях узяли участь понад 600 спортсменів із різних країн світу, серед яких – 50 представників України, інформує Правда.іф.

Студент ОП «Бізнес і приватне підприємництво» Університету Короля Данила Станіслав Тулик досягнув відмінного результату, здобувши два других місця на праву та ліву руку у ваговій категорії до 75 кг серед юніорів до 18 років.

Переможці турніру з армреслінгу Swiss Open на подіумі

Крім цього, спортсмен вирішив випробувати свої сили в дорослій категорії, де змагалися найсильніші атлети турніру. У ваговій категорії 75 кг (абсолютна вікова категорія) він увійшов до 15 найкращих із 45 учасників.

«Спорт є невід’ємною частиною університетського життя. Спільнота Університету Короля Данила підтримує розвиток і популяризацію спорту серед прикарпатської молоді. Ми усіляко мотивуємо наших студентів, й для нас є цінним, що вони виборюють перемоги на міжнародній арені», – відзначив ректор Університету Мирослав Луцький.

СХОЖІ НОВИНИ