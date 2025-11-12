Франківський студент здобув дві срібні медалі на міжнародному турнірі з армрестлінгу

Нещодавно в Цюриху (Швейцарія) відбувся міжнародний турнір з армрестлінгу SWISS OPEN 2025. У змаганнях узяли участь понад 600 спортсменів із різних країн світу, серед яких – 50 представників України, інформує Правда.іф.

Студент ОП «Бізнес і приватне підприємництво» Університету Короля Данила Станіслав Тулик досягнув відмінного результату, здобувши два других місця на праву та ліву руку у ваговій категорії до 75 кг серед юніорів до 18 років.

Крім цього, спортсмен вирішив випробувати свої сили в дорослій категорії, де змагалися найсильніші атлети турніру. У ваговій категорії 75 кг (абсолютна вікова категорія) він увійшов до 15 найкращих із 45 учасників.