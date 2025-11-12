У Франківську суд зобов’язав поліцію розслідувати смерть пацієнта після операції у приватній клініці

Івано-Франківський міський суд зобов’язав місцеве районне управління поліції внести до Єдиного реєстру досудових розслідувань (ЄРДР) відомості про можливе кримінальне правопорушення, пов’язане зі смертю 74-річного чоловіка після операції у лікувально-діагностичному центрі «Клініка святого Луки».

Родичка померлого ще 9 вересня звернулася до поліції із заявою, в якій повідомила, що після проведення радикальної простатектомії стан її 74-річного діда різко погіршився, і він невдовзі помер. Попри це, поліція не внесла дані до ЄРДР, а розглянула звернення, як звичайну заяву громадян, пише Бліц-Інфо.

Адвокат заявниці оскаржив таку бездіяльність, наголосивши, що це суперечить статті 214 Кримінального процесуального кодексу, яка зобов’язує правоохоронців вносити інформацію до ЄРДР не пізніше ніж через 24 години після отримання заяви.

Слідчий суддя встановив, що висновки поліції про відсутність ознак злочину були зроблені без проведення розслідування — лише на підставі пояснень представника медзакладу. Суд підкреслив, що питання про наявність чи відсутність складу злочину може бути вирішене виключно під час досудового розслідування.

Реклама: Місцеві пропозиції Лазерна епіляція пахв: Безкоштовно Косметологія FineLine пропонує лазерну епіляцію на новому 3000w апараті. Спробуйте перший сеанс на ділянку пахв безкоштовно. Переконайтесь у ефективності! НА САЙТ068-777-03-41

У результаті суд задовольнив скаргу та зобов’язав Івано-Франківське районне управління поліції внести відомості про можливе кримінальне правопорушення до ЄРДР за заявою родички померлого пацієнта.

Ухвала суду є остаточною і не підлягає оскарженню.