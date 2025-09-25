Франківський УКД заробив 130 мільйонів і потрапив у ТОП-10 найприбутковіших приватних університетів

Франківський Університет Короля Данила у 2024 році заробив 131,1 млн гривень та увійшов до ТОП-10 найприбутковіших приватних університетів країни.

Про це йдеться у дослідженні, яке провели аналітики YouControl.Market. Сумарно 15 найбільших приватних університетів заробили у 2024 році близько 3,8 млрд грн., пише Бліц-Інфо.

Найбільший загальний дохід за даними фінансової звітності (тобто увесь дохід, який отримує приватний ЗВО за результатами операційної, інвестиційної та фінансової діяльності) у 2023 році згенерувала Міжрегіональна академія управління персоналом (МАУП) – справжній ветеран ринку. Заснований ще у 1992 році, цей київський заклад протягом десятиліть вибудував широку інфраструктуру філій та програм. У 2024 році МАУП отримав 653,2 млн грн доходу, що на понад 13% більше за власний показник 2023-го і є найбільшим фінансовим результатом серед усіх приватних ЗВО.

На другому місці за доходами – Український католицький університет (УКУ) у Львові, який заробив 494,8 млн грн у 2024 році. Попри воєнні часи, УКУ продовжував зростати: його доходи у 2024 році збільшились на 20% проти 2023-го (а порівняно з 2021 роком фактично подвоїлися).

Третю позицію посідає Закарпатський угорський інститут ім. Ф. Ракоці II, розташований у місті Берегове на Закарпатті. Цей регіональний приватний заклад у 2024 році отримав 454,7 млн грн доходу, обігнавши більшість столичних конкурентів. Ці три лідери суттєво випереджають інших: для порівняння, університет, що зайняв 4-те місце, заробив близько 322 млн грн – на третину менше, ніж у Закарпатського інституту.

Четвертим у рейтингу став Європейський університет (Київ) з доходом 321,8 млн грн за 2024 рік. Це один з перших приватних ЗВО в Україні (працює з 1991 року). Його виручка у 2024-му майже вдвічі перевищила показник 2022 року, тож університет впевнено відновився після шоку початку війни. П’яте місце посів Київський університет культури (289,9 млн грн) — цей приватний заклад був заснований у 2000 році і готує кадри у сфері мистецтва, дизайну, шоу-бізнесу, що навіть під час війни залишаються популярними напрямами серед молоді. Шостий рядок – за Міжнародним гуманітарним університетом в Одесі (289,3 млн грн). Виручка МГУ у 2024 році зросла більш ніж удвічі порівняно з 2021-м.

Київський медичний університет (приватний ЗВО, заснований у 2009 р.) заробив 243,7 млн грн у 2024 році, увійшовши до сімки найуспішніших.

Близьким за обсягом доходів є Київський міжнародний університет, що посів 8-й рядок рейтингу з показником 196,4 млн грн.

До топ-10 увійшли також регіональні приватні виші: Міжнародний економіко-гуманітарний університет ім. С. Дем’янчука в Рівному (134,4 млн грн) та Університет короля Данила в Івано-Франківську (131,3 млн грн). Їхні позиції – 9-та і 10-та відповідно – демонструють, що не тільки Київ може бути осередком успішної приватної вищої освіти: у західних областях діють конкурентоспроможні ЗВО, які залучають студентів і гроші в регіони.

Замикають рейтинг кілька знакових закладів. Київська школа економіки (KSE) – приватний університет, що працює з 2016 року – у 2024-му отримав 131,1 млн грн доходу (майже стільки ж, як і університет у Івано-Франківську).

Для KSE це величезний стрибок: ще 2021 року дохід Школи становив лише 22 млн грн, але за час повномасштабної війни він зріс у 6 разів.

На 12-му місці опинився Львівський університет бізнесу та права (127,4 млн грн), на 13-му – київський університет “КРОК” (126,1 млн грн). 14-та позиція належить Університету ім. Альфреда Нобеля – це приватний ЗВО Дніпра з доходом 107 млн грн. Нарешті, 15-те місце займає American University Kyiv (AUK) – наймолодший у добірці приватний університет, заснований лише у 2020 році. AUK у 2024-му заробив уже 97,1 млн грн, втричі перевищивши свій показник 2022 року.

Загалом, топ-15 більшість приватних університетів України зберегли або наростили свої доходи в 2023–2024 рр.

Географія лідерів доволі різноманітна: 8 із 15 – київські, ще 2 – львівські, 5 – представляють інші міста (Одесу, Дніпро, Рівне, Івано-Франківськ, Берегове).