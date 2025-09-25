На Прикарпатті археологи знайшли скельно-печерний духовний центр. ФОТО

Історики та археологи Івано-Франківщини відкрили унікальний скельно-печерний комплекс біля присілка Луг над Дністром, поблизу села Делева Олешанської громади. Комплекс, ймовірно княжого періоду, досі не мав історичних згадок і не обстежувався повноцінно.

Про це повідомив старший викладач кафедри історії Центральної та Східної Європи КНУВС Роман Кобильник.

Дослідження, проведене в червні 2025 року за участю археологів та альпініста, підтвердило, що скельний виступ висотою близько 30 м містить кілька гротів, які слугували пустельницькими келіями, а також культовими спорудами. На стінах виявлено наскельні знаки, графічні панно та хрести, частина яких нагадує християнські символи та мотиви Розп’яття.

За словами дослідників, комплекс мав тісний зв’язок із Малим гротом за 150 м, де також виявлено рельєфи святих і ніші для обрядів. За археологічними та етнографічними паралелями, дністровські печери могли слугувати духовним центром ще в княжий період, подібно до афонських калів і місцевих чернечих традицій.

Місцеві перекази розповідають, що в гротах жили пустельники, а під час німецької окупації там переховувалися євреї. Дослідники відзначають, що подібних печерних культових споруд у Галичині досі не виявлено.

Відкриття лише починає проливати світло на духовне та релігійне життя регіону, а подальші дослідження можуть розкрити нові сторінки історії дністровської скельно-печерної пустині.