На Прикарпатті попрощаються із загиблим воїном Андрієм Максімкою

Завтра, 26-го вересня (п‘ятниця) 2025 року в Пасічнянську громаду прибуде кортеж загиблого військовослужбовця Максімка Андрія Івановича.
Пише Правда.ІФ з посиланням на Андрія Гунду.
Орієнтовний час (можливі зміни до 30 хвилин) руху траурного кортежу
- 09:00 год. виїзд траурної процесії з м.Івано-Франківськ, с. Тисменичани, с. Цуцилів, с. Перерісль, с. Л. Тарновиця, с. Назавизів
- 09:45 год рух в м. Надвірна: вул. Шухевича, вул. Мазепи, площа Шевченка в місті Надвірна,
- 09.55 год Котляревського, вул. Володимира Великого, вул. Грушевського міста Надвірна,
- 10:10 год рух с. Пнів,
- 10:20 год рух с. Пнів (Битківський поворот),
- 10.30 год рух по вул. Плоснина села Білозорина та розворот біля магазину Ромашка
- 10.45 год рух по вулиці Маричівка села Білозорина
- 17:00 год священники Пасічнянської громади проведуть панахиду в будинку Андрія по вулиці Маричівка села Білозорина Пасічнянської ТГ
Похорон військовослужбовця відбудеться 27-го вересня (субота) 2025 року о 12 годині.
Похоронять Андрія на новому кладовищі в селі Пнів Пасічнянської ТГ.