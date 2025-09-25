ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
На Прикарпатті попрощаються із загиблим воїном Андрієм Максімкою

Автор: Уляна Роднюк
25/09/2025 21:38
Завтра, 26-го вересня (п‘ятниця) 2025 року в Пасічнянську громаду прибуде кортеж загиблого військовослужбовця Максімка Андрія Івановича.

Пише Правда.ІФ з посиланням на Андрія Гунду.

Орієнтовний час (можливі зміни до 30 хвилин) руху траурного кортежу

  • 09:00 год. виїзд траурної процесії з м.Івано-Франківськ, с. Тисменичани, с. Цуцилів, с. Перерісль, с. Л. Тарновиця, с. Назавизів
  • 09:45 год рух в м. Надвірна: вул. Шухевича, вул. Мазепи, площа Шевченка в місті Надвірна,
  • 09.55 год Котляревського, вул. Володимира Великого, вул. Грушевського міста Надвірна,
  • 10:10 год рух с. Пнів,
  • 10:20 год рух с. Пнів (Битківський поворот),
  • 10.30 год рух по вул. Плоснина села Білозорина та розворот біля магазину Ромашка
  • 10.45 год рух по вулиці Маричівка села Білозорина
  • 17:00 год священники Пасічнянської громади проведуть панахиду в будинку Андрія по вулиці Маричівка села Білозорина Пасічнянської ТГ

Похорон військовослужбовця відбудеться 27-го вересня (субота) 2025 року о 12 годині.

Похоронять Андрія на новому кладовищі в селі Пнів Пасічнянської ТГ.

