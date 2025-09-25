Зміни в мобілізації 2025: хто отримає мільйон гривень

Міністерство оборони України активно працює над законодавчими змінами, які передбачають перехід до контрактної армії. Пише ТСН.

Нова система матиме чіткі мотиваційні умови для військовослужбовців, включно з мільйонними виплатами.

Про це розповів секретар оборонного комітету Верховної Ради Роман Костенко.

Мільйони за контракт: як працюватиме схема

Костенко пояснив, що військовослужбовцям, які підпишуть контракт, пропонуватимуть значні суми — до мільйона чи двох мільйонів гривень. Ці виплати не видаватимуть одразу, а розкидатимуть на весь термін контракту, наприклад, на два чи три роки, у вигляді підвищеної зарплати або премій.

«Наприклад, коли ти підписуєш контракт, тобі обіцяють дати мільйон гривень чи два, там буде визначено. Ти підписуєш і отримуєш ці гроші. Тобі їх дають не одразу. А контракт ти підписуєш на два або три роки. Буде визначено. Хтось каже, що два, а хтось — три. Тобі на ці два роки розкидають цей мільйон або два у вигляді підвищення зарплати, премії», — пояснив секретар.

За словами нардепа, такі умови стимулюватимуть мобілізованих переходити на контрактну службу. Це дасть їм не лише підвищені виплати, а й чіткі терміни служби, що зараз є однією з найважливіших мотивацій.

Проблема «старих» контрактів і дискримінація

Роман Костенко також наголосив на проблемі, яка може виникнути з тими, хто вже служить за контрактом. Якщо зараз військовий підписує контракт і отримує, наприклад, 20 тисяч гривень, а новий контрактник отримуватиме мільйонні виплати, це створить нерівні умови. Деякі військові вже стикаються з дискримінацією, коли підписують контракти «до кінця воєнного стану», за які не передбачені виплати, про які йдеться.

За словами Костенка, він уже звернувся до міністра оборони, щоб вирішити цю проблему та уникнути зловживань з боку командирів. Це питання має бути врегульоване, щоб забезпечити справедливі та рівні умови для всіх військовослужбовців.

Нагадаємо, Міністерство оборони України оновило правила призначення і виплати одноразової грошової допомоги у разі загибелі чи смерті військовослужбовців під час воєнного стану.

Згідно з новим порядком:

загальний розмір допомоги залишиться незмінним і становитиме 15 млн грн;

1/5 частина від цієї суми (3 млн грн) виплачуватиметься родині одразу;

решта 4/5 (12 млн грн) надходитиме поетапно протягом 80 місяців за визначеним графіком, тобто близько 150 тис. грн щомісяця.

Оновлені правила діятимуть для випадків, офіційно підтверджених актовим записом про смерть від 1 вересня 2025 року. Для родин військових, які загинули раніше, умови та строки виплат не змінюються.

Виплати поширюються на всі підрозділи Сил безпеки та оборони України.

У Міноборони пояснили, що впровадження рівномірного графіка виплат дозволяє зробити систему підтримки стабільнішою і передбачуванішою, зберігаючи водночас термінову виплату для покриття першочергових потреб сімей загиблих захисників.