Дружина Віталія Козловського похизувалася спільним відпочинком в Карпатах
Дружина Віталія Козловського похизувалася спільним відпочинком в Карпатах

Автор: Орися Корчун
25/09/2025 21:02
Український співак Віталій Козловський у перерві між активним робочим графіком вирішив разом із родиною насолодитися відпочинком. Пише ТСН.

Виконавець із дружиною, піарницею Юлією Бакуменко, та однорічним сином Оскаром поїхав подалі від міської метушні. Вони вирушили до мальовничих Карпат. У своєму Instagram Юлія Бакуменко вже показала кадри з їхнього відпочинку в казковому місці.

Віталій Козловський із дружиною та сином у Карпатах / © instagram.com/yuliabakumenko
Сімейство насолоджувалося неймовірними гірськими краєвидами, ходило на різні процедури для оздоровлення, влаштовувало імпровізовані екскурсі і, звичайно ж, робило знімки на пам’ять.

“Сімейний вікденд”, – підписала світлини Юлія Бакуменко.

Віталій Козловський із дружиною та сином у Карпатах / © instagram.com/yuliabakumenko
Зазначимо, торік в особистому житті Віталія Козловського сталися кардинальні зміни. Виконавець одружився та вперше став батьком. Наразі сину виконавця вже понад рочок. Нещодавно артист порівняв свіже та архівне фото Оскара і приголомшив, як він змінився.

До речі, а цьогоріч вже в робочому житті Віталія Козловського сталися зміни. Виконавець виплатив борг колишньому продюсеру Ігорю Кондратюку та викупив права на свої старі пісні. Нині артист перекладає хіти українською та активно дає концерти.

