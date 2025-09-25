Дружина Віталія Козловського похизувалася спільним відпочинком в Карпатах

Український співак Віталій Козловський у перерві між активним робочим графіком вирішив разом із родиною насолодитися відпочинком. Пише ТСН.
Косметологія FineLine пропонує лазерну епіляцію на новому 3000w апараті. Спробуйте перший сеанс на ділянку пахв безкоштовно. Переконайтесь у ефективності!
Виконавець із дружиною, піарницею Юлією Бакуменко, та однорічним сином Оскаром поїхав подалі від міської метушні. Вони вирушили до мальовничих Карпат. У своєму Instagram Юлія Бакуменко вже показала кадри з їхнього відпочинку в казковому місці.
Сімейство насолоджувалося неймовірними гірськими краєвидами, ходило на різні процедури для оздоровлення, влаштовувало імпровізовані екскурсі і, звичайно ж, робило знімки на пам’ять.
“Сімейний вікденд”, – підписала світлини Юлія Бакуменко.
Зазначимо, торік в особистому житті Віталія Козловського сталися кардинальні зміни. Виконавець одружився та вперше став батьком. Наразі сину виконавця вже понад рочок. Нещодавно артист порівняв свіже та архівне фото Оскара і приголомшив, як він змінився.
До речі, а цьогоріч вже в робочому житті Віталія Козловського сталися зміни. Виконавець виплатив борг колишньому продюсеру Ігорю Кондратюку та викупив права на свої старі пісні. Нині артист перекладає хіти українською та активно дає концерти.