На Прикарпатті розкладуть майже 229 тисяч приманок з вакциною від сказу

З 29 вересня до початку жовтня в області проведуть кампанію з пероральної імунізації диких м’ясоїдних тварин проти сказу.

Всього розповсюдять майже 229 тис. принад з вакциною на площі понад 9 тис км². Приманки безпечні для людей і тварин, призначені для лисиць – основних переносників вірусу, йдеться на сайті Івано-Франківської ОВА.

Мешканців просять не брати та не переносити приманки з місць розкладання. Про це розповів начальник управління безпечності харчових продуктів та ветеринарної медицини Головного управління Держпродспоживслужби в Івано-Франківській області Іван Васьків.

Приманки розміщуватимуть на узбіччя доріг, річок, узліссях, у лісах та поблизу сільськогосподарських угідь. Розповсюджуватимуть вакцину працівники Держпродспоживслужби, ветеринари, користувачі мисливських угідь, представники поліції та місцевого самоврядування.