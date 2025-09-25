Залужний перемагає Зеленського на президентських виборах з великим відривом, — соцопитування

Громадяни України віддали б більше голосів за Валерія Залужного, ніж за Володимира Зеленського, якби президентські вибори відбулися найближчим часом.
Про це свідчать результати онлайн-опитування “Соціально-політичні настрої українців. Вересень 2025” — спільного проєкту “Ділової столиці” та “Нью Імідж Маркетинг Груп”.
Так, проведення у найближчі 6 місяців виборів президента схвалюють 36% респондентів. Ще 51% — проти, 13% вказали, що їм важко відповісти.
В українців запитали, за кого вони б віддали свій голос на президентських виборах, якби вони відбулися найближчої неділі.
Згідно з опитуванням, 24,7% респондентів (більш як на 4% менше, ніж у квітні) проголосували б за Зеленського, а 16,2% –– за Залужного.
За умови проведення другого туру голоси розподілилися б так: 40% віддали б свій голос за Залужного, а 27% громадян України –– за Зеленського.
Онлайн-опитування проводилося 13-21 вересня в Україні (крім населених пунктів на тимчасово непідконтрольних територіях Донецької, Запорізької, Луганської та Херсонської областей, окупованого Криму).
У ньому взяли участь 1200 респондентів — інтернет-користувачів віком від 18 років і старше. Статистична похибка з ймовірністю 0.95 не перевищує 2,89%.