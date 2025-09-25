Відомі деталі потрійної ДТП за участі поліційного авто у Франківську. ФОТО

В Івано-Франківську на перехресті вулиць Верховинської та Степана Бандери Dodge зіткнувся з поліцейським службовим авто, через що воно зіткнулося з Peugeot.

Про це Галці повідомила речниця патрульної поліції Івано-Франківської області Христина Мриглід.

49-річний водій Dodge Journey не виконав вимогу дорожнього знаку «Рух праворуч», перетнув подвійну суцільну та зіткнувся зі службовим Peugeot 301, який рухався з увімкненими проблисковими маячками та сиреною.

У результаті некерованого руху службове авто зіткнулося ще з одним цивільним Peugeot 301.

Обійшлося без потерпілих. На водія Dodge складено адміністративний протокол за ст. 124 КУпАП.