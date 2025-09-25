У парку Молодіжний облаштовують нові зони відпочинку

В Івано-Франківську тривають масштабні роботи з оновлення парку Молодіжний. Загалом проєкт передбачає облаштування восьми різних об’єктів, які перетворять простір на сучасне місце для відпочинку, активного дозвілля та зустрічей мешканців міста.
У КП “Центр розвитку міста та рекреації” повідомили, що нині завершуються роботи на майданчику для вигулу собак — там уже встановили сучасні тренажери для чотирилапих і зручні лавки для їхніх власників.
Також створюється зона для людей «золотого віку»: тренажери вже готові, а попереду — монтаж затишного амфітеатру. Розпочалося й облаштування майданчика для воркауту, який стане осередком активного дозвілля молоді.
Крім того, невдовзі парк отримає нові вхідні групи.
«Поки ми проводимо заходи для наших найменших стейкхолдерів — учнів міських шкіл, у парку активно з’являються багатоцільові відпочинкові зони», — зазначили у комунальному підприємстві.
Завершити всі роботи планують до кінця вересня 2026 року.
Проєкт “Міські парки мають значення — новий підхід до управління міськими зеленими насадженнями в Івано-Франківську та Жешуві (ParksMatter)” реалізують у межах програми Interreg NEXT Poland – Ukraine 2021-2027.