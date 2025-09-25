Відомо, хто очолить Карпатський національний університет

25 вересня Наглядова рада обрала нового очільника Карпатського національного університету. Ректор після погодження Міністерством освіти та науки підпише трудовий контракт терміном на два роки.

Передає Правда.іф з місця події

У Карпатському національному університеті ім. Василя Стефановича відбулося засідання Наглядової ради, під час якого ухвалили рішення щодо призначення нової ректорки. Вакантну посаду обійме Валентина Якубів.

Голова ради Дмитро Романюк зазначив, що вибір був непростим, адже всі чотири кандидати мали сильні стратегії розвитку університету.

“Буквально годину тому ми ухвалили рішення про обрання директорки Карпатського національного університету Валентини Якубів. Ми вважаємо і сподіваємося, що вона зможе продовжити витримувати ту високу планку, яка вже була задана”, – наголосив Романюк.

Конкуренція і прозорий відбір

За словами члена Наглядової ради Тараса Фінікова, процес відбору був максимально відкритим:

“Усі четверо кандидатів були надзвичайно сильними. Ми обирали прозоро, а відео дискусій, співбесід і презентацій вже доступні на YouTube. Хотілося б побажати обраній ректорці не лише втримати успіх університету, а й досягти нових висот – зокрема, вийти до топ-5 України”.

Одна із членкинь ради, яка долучилася онлайн зі США, підкреслила важливість прозорості:

“Я працюю професором у закордонному університеті, і хочу відзначити, що весь процес був максимально відкритим. Жодного тиску я не відчувала. Чекаю на можливість співпрацювати з пані Валентиною на благо університету”.

Ключові виклики

Рада наголосила, що нова керівниця має амбітні цілі:

“Сьогодні університет займає дуже високі позиції – під керівництвом Ігоря Цепенди він піднявся з 46-го місця на 6-те. Завдання – не лише втримати цей рівень, а й зробити університет дослідницьким, посилити співпрацю з бізнесом, удосконалити матеріально-технічну базу”, – зазначив Дмитро Романюк.

Міжнародне визнання

Окремо відзначили досвід нової ректорки у міжнародній співпраці.

“Валентина Якубів стажувалася у провідних університетах Європи та США, має контакти в академічних колах за кордоном. Добре володіє польською та англійською мовами. Це важливо для того, щоб Карпатський університет став не лише регіональним, а й міжнародним лідером”, – йшлося під час засідання.

Остаточне призначення Валентини Якубів ще має пройти затвердження в Міністерстві освіти і науки та спеціальну перевірку.