Франківський університет посів 23 місце серед українських вишів за міжнародним рейтингом Webometrics

Івано-Франківький національний технічний університет нафти і газу покращив своє становище на 13 позицій у академічному рейтингу, який проводить іспанська дослідницька група Cybermetrics Lab. Система Webometrics охоплює університети та інститути з усього світу. Цього разу дослідники проаналізували 31 870 університетів з понад 200 країн світу.

Пише Правда.іф з посиланням на ІФНТУНГ.

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“Іспанська дослідницька група Cybermetrics Lab ось уже вкотре оприлюднила свій академічний рейтинг закладів вищої освіти, відомий як Ranking Web of Universities (Webometrics). Рейтинг створюється з 2004 року і публікується двічі на рік — у червні-липні та січні. Його унікальність полягає в тому, що він оцінює не лише наукові досягнення університетів, а й їхню присутність та активність в інтернет-просторі. На відміну від багатьох інших систем, Webometrics охоплює університети та інститути з усього світу, поєднуючи бібліометричні та вебометричні показники. Це дає можливість оцінити роль вишів у генерації та поширенні знань”, – повідомляє пресслужба ВНЗ.

До світового рейтингу потрапили й українські ЗВО

Цього разу дослідники проаналізували 31 870 університетів з понад 200 країн світу. Серед тисяч навчальних закладів до рейтингу потрапили й українські ЗВО. Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу знову покращив у ньому свої результати. Попри всі виклики, пов’язані з війною, що безпосередньо торкнулася його минулорічним ракетним обстрілом, університет піднявся в рейтингу на 13 позицій, посівши 23 місце серед українських вишів.

Цей результат є свідченням не тільки швидкого відновлення закладу, але й його невпинного розвитку. ІФНТУНГ продовжує вдосконалюватися: за короткий час тут з’явилися нові лабораторії, модернізовані лекційні аудиторії. З 1 вересня студенти матимуть змогу здобувати тут освіту за низкою нових, надзвичайно актуальних освітніх програм. Також радикальних змін зазнали локації Спортивного комплексу.

Університет запрошує всіх охочих переконатися у цих трансформаціях на власні очі, тому чекає у своїх стінах не лише абітурієнтів, але й школярів та їхніх батьків. Для них постійно проводять цікаві ознайомчі екскурсії, відкривають двері знаменитого Геологічного музею та запрошують на захопливе хімічне шоу.