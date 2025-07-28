ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
Застереження про шахрайство при онлайн-покупках.
Диван на коліщатках в темній вітальні

Мешканець Надвірнянщини хотів придбати трактор через інтернет і втратив понад 170 тисяч гривень

Автор: Оксана Марушкевич
28/07/2025 21:35
Будівництво шостого етапу в житловому районі.
Благодійність для лікування дитини, приєднайся зараз.
ЖК Silver, старт продажу, вигідна ціна, сучасне планування.
ДІМ РІА
Квартири Івано-Франківськ
купити iphone 15 Pro у Львові, ціни в Україні

Аферист привласнив гроші прикарпатця під час купівлі транспортного засобу. Поліцейські розпочали кримінальне провадження.

Пише Правда.іф з посиланням на Поліція Івано-Франківської області.

Реклама: Місцеві пропозиції
Оренда і продаж комерційної нерухомості від 30 м²
Альянс

Комфортне житло преміум класу в Івано-Франківську!

НА САЙТ(099) 116 72 28

43-річний мешканець Надвірнянщини втратив гроші, ставши жертвою інтернет-шахраїв. Чоловік планував придбати трактор.

Як з’ясували поліцейські, оголошення про купівлю транспортного засобу, чоловік знайшов на одній із онлайн-платформ.

Потерпілий звʼязався з продавцем, який запевнив, що авто перебуває у справному стані, а для його придбання необхідно сплатити повну вартість. Йдеться про понад 170 тисяч гривень.

Кошти чоловік переказав кількома платежами на банківський рахунок шахрая. Після здійснення фінансової операції, зв’язок із продавцем обірвався, а трактора потерпілий так і не отримав.

За фактом шахрайських дій слідчі поліції розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 190 Кримінального кодексу України.

Поліцейські закликають громадян бути обачними під час купівлі товарів онлайн:

“Користуйтеся перевіреними платформами та надавайте перевагу особистим зустрічам із покупцями чи продавцями.

У жодному разі не здійснюйте передплат незнайомим особам до фактичного отримання товару або офіційного оформлення фінансової угоди.

Якщо ж ви стали жертвою шахрайських дій, негайно звертайтесь до найближчого відділення поліції або телефонуйте на спецлінію 102″.