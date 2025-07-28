Мешканець Надвірнянщини хотів придбати трактор через інтернет і втратив понад 170 тисяч гривень

Аферист привласнив гроші прикарпатця під час купівлі транспортного засобу. Поліцейські розпочали кримінальне провадження.
Пише Правда.іф з посиланням на Поліція Івано-Франківської області.
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43-річний мешканець Надвірнянщини втратив гроші, ставши жертвою інтернет-шахраїв. Чоловік планував придбати трактор.
Як з’ясували поліцейські, оголошення про купівлю транспортного засобу, чоловік знайшов на одній із онлайн-платформ.
Потерпілий звʼязався з продавцем, який запевнив, що авто перебуває у справному стані, а для його придбання необхідно сплатити повну вартість. Йдеться про понад 170 тисяч гривень.
Кошти чоловік переказав кількома платежами на банківський рахунок шахрая. Після здійснення фінансової операції, зв’язок із продавцем обірвався, а трактора потерпілий так і не отримав.
За фактом шахрайських дій слідчі поліції розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 190 Кримінального кодексу України.
Поліцейські закликають громадян бути обачними під час купівлі товарів онлайн:
“Користуйтеся перевіреними платформами та надавайте перевагу особистим зустрічам із покупцями чи продавцями.
У жодному разі не здійснюйте передплат незнайомим особам до фактичного отримання товару або офіційного оформлення фінансової угоди.
Якщо ж ви стали жертвою шахрайських дій, негайно звертайтесь до найближчого відділення поліції або телефонуйте на спецлінію 102″.