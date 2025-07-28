Франківська медикиня Тетяна Фреїшин стала лауреаткою Ордену Святого Пантелеймона 

Медичну сестру травматологічного відділення Центральної міської клінічної лікарні Івано‑Франківська, Тетяну Фреїшин, відзначили в номінації “Серце медицини” — почесній нагороді, яка присвоюється працівникам охорони здоров’я за жертовну працю, високу людяність та щоденну турботу про пацієнтів.

Про це пише “Галка” з посиланням на Тетяну Фреїшин.

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Про свою перемогу Тетяна повідомила з великою вдячністю та хвилюванням.

“Ціную цю нагороду як символ довіри, сили духу й служіння. Святий Пантелеймон — покровитель милосердя та цілительства. Тож нехай ця відзнака буде поштовхом не зупинятися, не мовчати, не втрачати віру в силу добра!”, – пише Тетяна Фреїшин.

Медсестра подякувала рідним, колегам, отцю Ярославу Рохману, Галинi Вариводi, Асоціації медичних сестер Івано-Франківська, а також Регіональній раді. Окремі слова вдячності вона адресувала Наталі Ружило — за наставництво, Анні Кучерак-Зорі — за допомогу в підготовці до конкурсу, та своєму колективу, який підтримує її щодня.