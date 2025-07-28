Загинув прикарпатець Андрій Яценко, який понад три місяці вважався зниклим безвісти

Сумна звістка сколихнула Болехівську громаду. Щойно попрощавшись із Героєм Віктором Мельниковичем, мешканці дізналися про ще одну втрату — підтверджено загибель Захисника України, старшого солдата Національної гвардії Андрія Яценка, який понад три місяці вважався зниклим безвісти.

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Андрій Васильович Яценко народився 30 липня 1988 року в селі Сліпчиці на Житомирщині. У 2018 році одружився та переїхав до дружини в Болехів, де подружжя виховувало маленького сина.

З перших днів повномасштабного вторгнення, 1 березня 2022 року, Андрій став до лав Національної гвардії України. Він служив на посаді старшого водія другого кулеметного відділення кулеметного взводу роти вогневої підтримки третього батальйону оперативного призначення.

Трагічна подія сталася 7 квітня 2025 року поблизу Івано-Дар’ївки Бахмутського району Донецької області, під час виконання бойового завдання. Після цього Андрій зник — і весь цей час його рідні, побратими, дружина і маленький син жили з надією. Надія горіла у кожному дні, у кожному дзвінку, у кожному сні…

На жаль, тепер стало відомо: Героя не стало.

Найближчими днями тіло Захисника буде доставлено додому. Про дату і час зустрічі та прощання з Андрієм Яценком буде повідомлено додатково.

У загиблого залишилися дружина, син, рідні, друзі та бойові побратими.