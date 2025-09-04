Франківський захисник Олег Курташ отримав нагороду Кабміну. ФОТО

Іванофранківця, офіцера Десантно-штурмових військ, старшого лейтенанта Олега Курташа, відзначили державною нагородою.

Пише Правда.ІФ

Почесну грамоту Кабінету Міністрів України та нагрудний знак йому вручили ректор ІФНМУ Роман Яцишин і голова Вченої ради Микола Островський.

Це відбулося під час засідання Вченої ради університету. Нагороду медику та військовому присвоєно за «вагомий внесок у розвиток освіти і науки, підготовку медичних кадрів, сумлінну працю та високий професіоналізм, виявлені в умовах воєнного стану».

Нагадаємо, Олег Курташ — доктор медичних наук, доцент кафедри дитячої хірургії Івано-Франківського національного медичного університету. Він активно бере участь в захисті держави в умовах російсько-української війни.