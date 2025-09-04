ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
Чоловік вишиванка, грамота, медаль, червоне тло
Франківський захисник Олег Курташ отримав нагороду Кабміну. ФОТО

Автор: Уляна Роднюк
04/09/2025 18:53
Іванофранківця, офіцера Десантно-штурмових військ, старшого лейтенанта Олега Курташа, відзначили державною нагородою.

Пише Правда.ІФ

Почесну грамоту Кабінету Міністрів України та нагрудний знак йому вручили ректор ІФНМУ Роман Яцишин і голова Вченої ради Микола Островський.

Це відбулося під час засідання Вченої ради університету. Нагороду медику та військовому присвоєно за «вагомий внесок у розвиток освіти і науки, підготовку медичних кадрів, сумлінну працю та високий професіоналізм, виявлені в умовах воєнного стану».

Нагадаємо, Олег Курташ — доктор медичних наук, доцент кафедри дитячої хірургії Івано-Франківського національного медичного університету. Він активно бере участь в захисті держави в умовах російсько-української війни.

Почесна грамота Кабінету Міністрів України на мармурі.
Почесна грамота і медаль від Кабміну України.
Вручення нагороди на офіційній церемонії.

