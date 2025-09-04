ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
Букет квітів із фото солдата у камуфляжі
Диван на коліщатках в темній вітальні

В Івано-Франківську попрощалися із полеглим захисником Олексієм Семківим

Автор: Уляна Роднюк
04/09/2025 19:16
3 вересня попрощалися з військовослужбовцем 3 окремої штурмової бригади Олексієм Семківим на позивний Еверест. Боєць поліг 4 серпня 2025 року на Луганщині.

Пише Правда.ІФ з посиланням на сестру захисника Уляну Крук.

Олексій Семків народився 22 грудня 2000 року. Він мешкав в Івано-Франківську. Хлопець — випускник кафедри електроенергетики, електротехніки та електромеханіки Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу.

Боєць служив розвідником 2 штурмового батальйону 3 окремої штурмової бригади. Після бойового завдання 4 серпня 2025 року поблизу села Греківка Луганської області військовий зник безвісти.

Квіти та фото військових у рамці
Похоронний обряд з труною на відкритому просторі.
Катафалк з фотографією на капоті в місті
Фургон з прапором на міській дорозі

