В Івано-Франківську попрощалися із полеглим захисником Олексієм Семківим

3 вересня попрощалися з військовослужбовцем 3 окремої штурмової бригади Олексієм Семківим на позивний Еверест. Боєць поліг 4 серпня 2025 року на Луганщині.



Пише Правда.ІФ з посиланням на сестру захисника Уляну Крук.

Олексій Семків народився 22 грудня 2000 року. Він мешкав в Івано-Франківську. Хлопець — випускник кафедри електроенергетики, електротехніки та електромеханіки Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу.

Боєць служив розвідником 2 штурмового батальйону 3 окремої штурмової бригади. Після бойового завдання 4 серпня 2025 року поблизу села Греківка Луганської області військовий зник безвісти.