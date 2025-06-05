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Франківська блогерка Верба розповіла про пластичну операцію на грудях та ускладнення
Диван на коліщатках в темній вітальні

Франківська блогерка Верба розповіла про пластичну операцію на грудях та ускладнення

Автор: Олег Мамчур
05/06/2025 16:13
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Відома франківська блогерка-мільйонниця Юлія Вербинець (Верба) повідомила про невдалу пластичну операцію на грудях та подальші ускладнення.

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Інфлюенсерка поділилася особистим досвідом та причинами, які спонукали її звернутися до пластичного хірурга.

Юлія Вербинець зазначила, що раніше ніколи не розглядала можливість проведення пластичної операції грудей та не планувала звертатися до пластичного хірурга з цього питання. Проте зміни, які відбулися з її тілом під час вагітності та періоду грудного вигодовування, кардинально змінили ситуацію.

Блогерка розповіла, що під час вагітності та грудного вигодовування її бюст значно збільшився в розмірах. Ці зміни негативно впливали на її фізичний стан та якість життя. Юлія зізналася, що їй навіть було важко пересуватися через збільшення розміру грудей.

Франківська блогерка Верба розповіла про пластичну операцію на грудях ускладнення після втручання

Після завершення періоду грудного вигодовування дочки ситуація змінилася в протилежний бік. Груди почали зменшуватися та втрачати форму, що призвело до птозу (обвисання). Саме ці фізичні зміни стали вирішальним фактором у прийнятті рішення про хірургічне втручання.

Юлія Вербинець вирішила зробити підтяжку грудей для відновлення їхньої форми та розміру. Блогерка підкреслила, що не відчувала страху перед самою операцією та була налаштована позитивно щодо майбутнього хірургічного втручання.

Проте після проведення пластичної операції Юлія зіткнулася з серйозними ускладненнями, які значно погіршили її фізичний стан. Блогерка поки що не розголошує детальну інформацію про характер ускладнень, але описує свій стан як критичний.

Франківська блогерка Верба розповіла про пластичну операцію на грудях ускладнення після втручання

“Я була дуже позитивно налаштована, не боялася ані наркозу, ані реабілітації, нічого…Я завжди до всього дуже позитивно і легко налаштована, але я просто не могла уявити, що на мене чекає. Я попала в той малий відсоток людей, в яких пішло ускладнення після операції. І просто фізично почувалася так погано, як ніколи в житті”, – розповіла Юлія Вербинець.

Франківська блогерка Верба розповіла про пластичну операцію на грудях ускладнення після втручання

Згідно з розповіддю блогерки, інтенсивність болю та погіршення самопочуття після операції перевершили всі її очікування. Юлія зазначила, що раніше не стикалася з такими фізичними випробуваннями та не очікувала подібних наслідків від хірургічного втручання Ускладнення після пластичних операцій, хоча і трапляються відносно рідко, можуть мати серйозні наслідки для здоров’я пацієнтів. За словами Юлії Вербинець, вона потрапила до того невеликого відсотка пацієнтів, у яких виникають післяопераційні ускладнення.