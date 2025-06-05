На війні поліг мешканець Отинійської громади Йосип Грицак

26 лютого 2025 року, виконуючи бойове завдання в районі населеного пункту Станіслав, Херсонської області, загинув Грицак Йосип Леонідович — мужній захисник, механік-водій інженерного підрозділу Збройних Сил України, старший матрос.

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Про це повідомили на сторінці Отинійської селищної ради у Фейсбуці, пише Правда.

Завтра, 6 червня, о 12:00 на центральній площі селища Отинія (зі сторони м. Коломия) відбудеться прощання громади із загиблим захисником.

Запрошуємо жителів громади віддати шану нашому захиснику, який поліг за свободу та незалежність України.

Після зустрічі тіло військовослужбовця буде доставлено до рідного дому загиблого у селі Закрівці.

Чин похорону відбудеться у суботу, 7 червня, у с. Закрівці, у домі загиблого.