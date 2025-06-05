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Диван на коліщатках в темній вітальні

Відкриття магазину у День жалоби: гучний скандал у Надвірній

Автор: Оксана Марушкевич
05/06/2025 15:23
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Набирає обертів в інтернеті гучний скандал у Надвірній, що на Івано-Франківщині. У той самий день, коли громада прощалась із загиблим на війні захисником, у місті “з веселою музикою і натовпом” відкривали магазин Mospan.

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Інцидент викликав суспільний резонанс – мешканці громади вимагають пояснень від місцевої влади та власника магазину, а також написали звернення до Національної ради, пише Правда.іф з посиланням на Лілію Кравченко

“Сьогодні в Надвірній — день скорботи.

Місто прощалося з Героєм, який віддав своє життя за Україну. Траурна колона проїжджала містом. Люди зупинялися, ставали на коліна. Сльози. Молитви. Тиша.

Але не на всіх вулицях.

Бо в цей самий час — на іншій вулиці Надвірної — відбувався гучний “двіж” з музикою, натовпом і посмішками. Святкували відкриття магазину Mospan”, – пише громадська активістка.

За її словами, власник магазину Сергій Моспан сам хизувався у соцмережах і публічно заявляв, що “мер йому дзвонив”, “все узгоджено з владою”, “приїжджала поліція”:

“Приїжджала поліція, приїжджало телебачення, дзвонив мер, було сотні людей”.

Відео можете переглянути у коментарях під дописом.

Чи була міська влада повідомлена про проведення цього заходу в офіційно оголошений День жалоби, чи отримував власник магазину погодження для його відкриття, наразі невідомо. І якщо це все дійсно відбувалося у правовому полі — чому немає жодного публічного коментаря?

Як стверджує Лілія Кравченко, на відкритті Mospan були присутні місцеві блогери, котрі також “публікували щасливі моменти”:

“Та й це ще не все.

На відкритті — вся “еліта” надвірнянських тіктокерів і блогерів:

Триндичиха, Віталія Мариневич, Юлія Шевчук, інст 3, ще купа “інфлюенсерів” — знімали сторіс, танцювали, публікували “щасливі моменти”.