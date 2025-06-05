Боліла кисть і напухли пальці: у франківки під час мамографії виявили рак грудей на 5-й cтадії

У франківчанки виявили рак грудей на пізній стадії, після року болю в кисті та набряку пальців.

Реклама: Місцеві пропозиції Ремонт інверторів, Ecoflow, зарядних станцій.” “BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир. НА САЙТ(067)343-64-24

Рак молочної залози є найпоширенішою онкопатологією у світі. На I стадії він виліковний у 95% випадків. Натомість кожній українці його діагностують вже на ІІІ-ІV стадії, коли ефективність лікування значно знижується.

Як наголошує завідувач рентгенологічного відділення ЦМКЛ Ігор Соколовський, приходити на обстеження потрібно навіть, якщо нічого не турбує.