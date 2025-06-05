Боліла кисть і напухли пальці: у франківки під час мамографії виявили рак грудей на 5-й cтадії

У франківчанки виявили рак грудей на пізній стадії, після року болю в кисті та набряку пальців.
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Рак молочної залози є найпоширенішою онкопатологією у світі. На I стадії він виліковний у 95% випадків. Натомість кожній українці його діагностують вже на ІІІ-ІV стадії, коли ефективність лікування значно знижується.
Як наголошує завідувач рентгенологічного відділення ЦМКЛ Ігор Соколовський, приходити на обстеження потрібно навіть, якщо нічого не турбує.
«Нещодавно у нас була пацієнтка, у якої під час мамографії виявили рак на V cтадії. Цілий рік у жінки боліла кисть, напухли пальці. Відвідувала лікарів-ревматологів, травматологів. Лікування та реабілітація не допомагали: час минав, а біль в руці не вгамовувався. Жінка прийшла на рентген. Коли пацієнтка роздягнулась, то рентген-лаборант помітила у неї значну деформованість молочної залози. Тобто біль у руці був наслідком лімфостазу (патологічний стан скупчення багатої на білок рідини, що має клінічні прояви у вигляді набряку). Внаслідок онкопатології затримувалась рідина», – розповідає Ігор Соколовський.