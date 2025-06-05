До гір та річок. Як цього літа працюватимуть дитячі табори на Прикарпатті

Цьогорічна оздоровча кампанія для дітей традиційно стартувала 1 червня. Деякі табори уже запрацювали, інші відкриються протягом місяця.

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Традиційно дітям обіцяють спортивні й творчі розваги, пише Репортер.

Табір “Верховина”

Два табори не відкриються

Як повідомила заступниця начальника управління соціального захисту населення ІФ ОВА Галина Сеник, цього року на Прикарпатті планують відкритися 18 закладів оздоровлення та відпочинку. Вони переважно приватні, але входять до державного реєстру.

Табори повинні отримати дозволи від Держпродспоживслужби, яка відповідає за санітарні норми, та від ДСНС, які перевіряють пожежну безпеку, – каже Галина Сеник. – Обидві структури підписують акт готовності закладу. Тоді вже він може приймати дітей.

Як повідомили у Держпродспоживслужбі області, під час перевірок обстежують територію, облаштування спальних кімнат, санітарно-побутові приміщення. А ще – харчоблоки на предмет забезпечення холодною та гарячою водою, холодильним і технологічним обладнанням, посудом, інвентарем, мийними та дезінфікувальними засобами.

Особлива увага приділяється своєчасності проходження обов’язкових медичних профілактичних оглядів працівниками закладів та дотриманню особистої гігієни – як працівниками закладів, так і дітьми, – кажуть у Держпродспоживслужбі.

Протягом літа фахівці служби перевірятимуть табори раз на місяць, контролюватимуть умови перебування дітей, зокрема якість їжі, змив води у басейнах тощо.

Табір “Петрос”

Цього року, як і минулого, через війну акцент робитимуть на укриттях і безпеці дітей.

Список закладів оздоровлення на Прикарпатті можна побачити тут.

З них точно не відкриється заклад «Сонячні Карпати» у Красноїллі на Верховинщині, приміщення якого горіло восени 2023 року. А також – «Прикарпатські зорі» у Слободі, на Коломийщині, який не відкриється через технічні умови.

Табір “Сокіл”

Рафтинг, танці, басейни

Більшість таборів проводять перші заїзди на початку червня, а останні – наприкінці серпня чи у вересні. Тривалість заїзду – 14 днів.

Наприклад, табір «Дружба» у селі Новоселиця на Долинщині матиме чотири зміни. Вартість ліжко-дня тут 1425 грн. Вартість однієї путівки на 14 днів – майже 20 тис грн. У таборі дітям обіцяють перегляд кінофільмів на великому екрані, читальний зал з лаунж-зоною, ігрові дитячі кімнати, батут та інші розваги.

Дитячий оздоровчий комплекс «Сокіл» у Бурштині матиме п’ять заїздів. Вартість ліжко-дня – 1250 грн, тож за 14 днів доведеться заплатити 17 500 грн. Табір має територію у 10 га зелених насаджень, музей старовини, кімнати гурткової роботи, спортивні майданчики і п’ять басейнів.

Дитячі табори «Карпатські зорі» у Косові та «Верховина» пропонують п’ятиразове харчування, відвідини етнофестивалів, музеїв, рафтинг і походи в гори. Ціна за добу в кожному з таборів – 1300 грн.

А дитячий спортивно-оздоровчий табір «Петрос» у Татарові пропонує путівки по 21600 грн – за два тижні. Тут дітям обіцяють танцювальні батли, ночівлю в наметах, рафтинг, велосипедні прогулянки, майстер-класи та інше.

А от табір «Радість» у селі Яблуниця пропонує путівки на 13 днів за 18 тис грн. Тут також – походи в гори, відвідання полонини «Перці» та вечори біля ватри.

Табір “Дружба”

Оздоровлення у Франківську

Івано-Франківська громада теж пропонує варіанти оздоровлення для франківців і ВПО. Зокрема, позаміський заклад оздоровлення та відпочинку «Лімниця» за три місяці матиме шість відпочинкових змін. Туди зможуть поїхати як франківці, так і діти з Гуляйпільської, Купʼянської та Покровської громад-партнерок. Для пільгових категорій дітей путівки будуть безкоштовними.

Також у дев’яти ліцеях та гімназіях громади працюватимуть літні школи. Вони матимуть напрямки – вивчення іноземних мов, релігійний, багатопрофільний та інші.

Крім того, працюватимуть літні школи на базі закладів позашкільної освіти. Вони функціонуватимуть протягом червня-липня у будні з 10:00 до 14:00. Наприклад, у центрі патріотичного виховання учнівської молоді імені Степана Бандери буде літня школа «Україна – це я! Україна – це ти!».

У міському центрі дитячої та юнацької творчості працюватиме літня школа «Сонячна майстерня» з мистецьким напрямком. А на базі міського центру науково-технічної творчості – «Техношкола». У дитячо-юнацькій спортивній школі №2 чекатимуть любителів баскетболу і тенісу, у спортивній школі №3 – футболу та шахів.

У центрі освітніх інновацій працюватиме STEM-школа, а в «Культурно-універсальній території «КУТ» навчатимуть мистецтву мобільної фотографії.

На міській екологічній станції влаштували літню школу «Еко-бум». А освітньо-мистецький центр пропонує відвідати літню освітньо-мистецьку школу.

Також у різних частинах містах буде можливість відвідувати мережу клубів дозвілля від Центру дозвілля дітей та юнацтва за місцем проживання.