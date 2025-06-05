ТОВ “Карпатнафтохім”отримало чергове попередження від НЕК “Укренерго”

На підприємстві “Карпатнафтохім” кажуть, що припинення електропостачання загрожує техногенною та екологічною небезпекою, оскільки там зберігаються небезпечні речовини.

Про це пише Правда.іф з посиланням на Калуську міську раду.

Вчора, 3 червня, в Калуській міській раді відбулось позачергове засідання комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій через ситуацію навколо ТОВ “Карпатнафтохім”. Підприємство отримало чергове попередження від НЕК “Укренерго” про припинення електропостачання з 5 червня.

Заплановане НЕК “Укренерго” відключення повітряної лінії 110 кВ від підстанції “Калуш 220” до підстанції ГПП-1 призведе до зупинки роботи обладнання, яке забезпечує надійність зберігання вибухонебезпечних речовин, що загрожує непередбачуваними наслідками. Крім того, буде знеструмлено ряд інших промислових підприємств, які підключені до підстанції ГПП-1, зокрема ТОВ “Таркетт Вінісін”, ТОВ “Віва декор” та інші.

Комісія визнала ситуацію критичною та ухвалила рішення:

підготувати звернення до центральних органів влади з проханням втрутитися у ситуацію;

направити офіційний лист до НЕК “Укренерго” із закликом не допустити відключення;

зобов’язати керівництво підприємства забезпечити належне зберігання небезпечних речовин.

Укренерго поінформувало, що з 9 квітня 2025 електропостачання на “Карпатнафтохім” може бути припинене. Тоді міська рада також готувала звернення.