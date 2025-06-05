Вдарив батька ножем: прикарпатець потрапив за ґрати на п’ять років

Суд виніс вирок 19-річному місцевому мешканцю за спричинення умисних тяжких тілесних ушкоджень.

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Йому призначено покарання – 5 років позбавлення волі.

У суді прокурори довели, що засуджений наніс ряд ударів своєму батьку.

У серпні 2024 року під час сімейного конфлікту син схопив ножа та вдарив ним батька в живіт, а коли той почав утікати – наздогнав та наніс ще ряд ударів по тілу.

Внаслідок отриманих травм чоловіку знадобилось оперативне втручання.

У судовому засіданні обвинувачений свою вину в інкримінованому правопорушенні не визнав, але вона повністю доведена прокурором.

Вирок суду набирає законної сили після закінчення строку на апеляційне оскарження.