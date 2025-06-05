Іванофранківців запрошують на унікальний перформанс

У рамках тижня очного навчання студенти-хореографи Факультету культури і мистецтв Херсонського державного університету запрошують на унікальний перформанс «В променях серця: спалити не можна зігріти».

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Про це пише КУРС з посиланням на КП “Центр розвитку міста і рекреації”.

Захід проведуть 5 червня о 16:00 у міському парку імені Тараса Шевченка.

Авторка та режисерка постановки — заслужена працівниця культури України, доцентка Алла Рехліцька.