Іванофранківців запрошують на унікальний перформанс

У рамках тижня очного навчання студенти-хореографи Факультету культури і мистецтв Херсонського державного університету запрошують на унікальний перформанс «В променях серця: спалити не можна зігріти».
“BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир.
Про це пише КУРС з посиланням на КП “Центр розвитку міста і рекреації”.
Захід проведуть 5 червня о 16:00 у міському парку імені Тараса Шевченка.
Авторка та режисерка постановки — заслужена працівниця культури України, доцентка Алла Рехліцька.
“Це буде не просто танець — це емоційна подорож крізь світло і тінь, біль і надію, що торкається самого серця. Приходьте, щоб відчути мистецтво, яке говорить без слів”, – закликають організатори.