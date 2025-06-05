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Іванофранківців запрошують на унікальний перформанс
Диван на коліщатках в темній вітальні

Іванофранківців запрошують на унікальний перформанс

Автор: Олег Мамчур
05/06/2025 13:00
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У рамках тижня очного навчання студенти-хореографи Факультету культури і мистецтв Херсонського державного університету запрошують на унікальний перформанс «В променях серця: спалити не можна зігріти».

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Про це пише КУРС з посиланням на КП “Центр розвитку міста і рекреації”.

Захід проведуть 5 червня о 16:00 у міському парку імені Тараса Шевченка.

Авторка та режисерка постановки — заслужена працівниця культури України, доцентка Алла Рехліцька.

“Це буде не просто танець — це емоційна подорож крізь світло і тінь, біль і надію, що торкається самого серця. Приходьте, щоб відчути мистецтво, яке говорить без слів”, – закликають організатори.

Франківців запрошують на унікальний перформанс 1