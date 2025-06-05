ЗСУ уразили російські установки для запуску балістичних ракет. ВІДЕО

У четвер, 5 червня, Сили оборони України вразили російський підрозділ ракетних військ, який готувався до атаки з території Брянської області.

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Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

За даними Генштабу, підрозділ 26-ї ракетної бригади рф, що дислокувався поблизу міста Клінці, ймовірно планував завдати удару по одному з українських населених пунктів, зокрема по Києву. Удару по українській території вдалося запобігти завдяки скоординованим діям ЗСУ, СБУ та інших складових сил оборони.

У результаті атаки щонайменше одна пускова установка ОТРК «Іскандер» здетонувала, ще дві — ймовірно пошкоджені. Остаточні втрати ворога уточнюються.

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