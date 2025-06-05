Ощіпок, легманці та мучанка: Євген Клопотенко дослідив гастротрадиції Галичини

Шеф-кухар Євген Клопотенко здійснив гастрономічну експедицію західною Україною. У центрі його уваги — традиції приготування страв на Бойківщині та в галицьких громадах, місцеві інгредієнти й побут людей у горах.

Результатом подорожі стало відео “ГАЛИЧИНА вражає: справжня кухня бойків”, яке з’явилося на YouTube-каналі шефа, пише Ратуша.

Ця подорож стала продовженням серії досліджень локальної кухні. Мета Клопотенка — зібрати рецепти, які не потрапили в кулінарні збірники, але збереглись у родинних традиціях.

У рамках експедиції він відвідав Самбір, Бориню, Бітлю, батьківщину Івана Франка — село Нагуєвичі, а також Кульчиці, де народився Юрій Кульчицький — людина, яка привезла каву до Європи та відкрила першу кав’ярню у Відні.

Серед гастрономічних відкриттів шеф-кухаря — квашена капуста з тертими кльоцками, мучанка з солодкими варениками, панчак і крупа логаза.

У сільських громадах Прикарпаття Клопотенко куштував десятки варіацій страв із картоплі. А разом із місцевими господинями готував сир, легманці та особливий гірський сніданок.

“Я приїхав подивитись, як тут живуть і що готують. А побачив цілий світ — простий, чесний, автентичний і дуже смачний”, — ділиться Євген Клопотенко.

Окремим пунктом експедиції стала поїздка до Яремче, на Гуцульщину. Тут Клопотенко відвідав легендарний ресторан “Гуцульщина”, збудований без жодного цвяха архітектором Іваном Боднаруком.

Заклад простояв незмінно з 1956 року і став культовим ще за радянських часів. Що цікаво, нині ресторан готують до нового відкриття — команда професіоналів працює над його відновленням із повагою до історичної пам’ятки, її автентичної дерев’яної архітектури та традиційної кухні.

“Це місце — не просто ресторан. Це, без перебільшення, частина культурної спадщини. Мені радісно, що незабаром він повернеться до життя як справжній живий простір гуцульської ідентичності”, — розповів шеф-кухар.

За словами Клопотенка, ця експедиція вкотре довела, що автентична українська кухня — жива, багатогранна та глибока. Галичина, Бойківщина та Прикарпаття вразили його не лише смаками, а й унікальними традиціями та техніками, які досі зберігаються в родинах і селах.