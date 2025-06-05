На Івано-Франківщині судитимуть майстра лісу за незаконну порубку дерев

Повідомлено про підозру майстру лісу за незаконні порубки дерев у нацпарку «Гуцульщина» зі збитками на понад 25 млн грн.

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Повідомляє Івано-Франківська обласна прокуратура

За процесуального керівництва Спеціалізованої екологічної прокуратури Івано-Франківської обласної прокуратури повідомлено про підозру майстру лісу одного з лісництв державного підприємства «Ліси України» за фактом перевищення службових повноважень та незаконної порубки дерев на території природно-заповідного фонду, що спричинило тяжкі наслідки (ч.3 ст. 365, ч. 4 ст. 246 КК України).

За даними слідства, підозрюваний перевищив свої повноваження та погодив незаконну порубку дерев на території національного природного парку «Гуцульщина».

Упродовж березня-квітня 2022 року в увіреному під його охорону лісництві зрубано понад 220 дерев різних порід. Деревину завантажили на чотири вантажні автомобілі та вивезли для осіб, які жодних дозвільних документів на неї не мали.

Внаслідок протиправної діяльності державним інтересам спричинено шкоду на понад 25 млн 201 тис.грн.

Досудове розслідування здійснюють слідчі Управління СБУ в Івано-Франківській області.