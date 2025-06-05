Марцінків з очільниками департаментів та військовими перевірив на доступність вулицю Вовчинецьку

Ще один маршрут у Франківську став доступний. Сьогодні міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків перевірив на собі доступність на одній з найдовших вулиць міста – Вовчинецькій. Разом з військовими, керівниками комунальних підприємств й очільниками департаментів проїхалися на кріслах колісних від центру до Велесу.

Реклама: Місцеві пропозиції Ремонт інверторів, Ecoflow, зарядних станцій.” “BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир. НА САЙТ(067)343-64-24

Повідомляє Руслан Марцінків, передає Правда.іф.

Проінспектували пониження на маршруті, доступність комунальних автобусів, заїзд до аптеки.

Зараз робимо місто доступним для людей з інвалідністю. Це дуже важливо в теперішній час. Дякую всім захисникам, ветеранам, хто сьогодні долучився до інспектування.