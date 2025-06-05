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Марцінків з очільниками департаментів та військовими перевірив на доступність вулицю Вовчинецьку

Автор: Оксана Марушкевич
05/06/2025 11:24
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Ще один маршрут у Франківську став доступний. Сьогодні міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків перевірив на собі доступність на одній з найдовших вулиць міста – Вовчинецькій. Разом з військовими, керівниками комунальних підприємств й очільниками департаментів проїхалися на кріслах колісних від центру до Велесу.

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Повідомляє Руслан Марцінків, передає Правда.іф.

Проінспектували пониження на маршруті, доступність комунальних автобусів, заїзд до аптеки.

Зараз робимо місто доступним для людей з інвалідністю. Це дуже важливо в теперішній час. Дякую всім захисникам, ветеранам, хто сьогодні долучився до інспектування.