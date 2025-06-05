Марцінків з очільниками департаментів та військовими перевірив на доступність вулицю Вовчинецьку

Ще один маршрут у Франківську став доступний. Сьогодні міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків перевірив на собі доступність на одній з найдовших вулиць міста – Вовчинецькій. Разом з військовими, керівниками комунальних підприємств й очільниками департаментів проїхалися на кріслах колісних від центру до Велесу.
“BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир.
Повідомляє Руслан Марцінків, передає Правда.іф.
Проінспектували пониження на маршруті, доступність комунальних автобусів, заїзд до аптеки.
Зараз робимо місто доступним для людей з інвалідністю. Це дуже важливо в теперішній час. Дякую всім захисникам, ветеранам, хто сьогодні долучився до інспектування.