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На Франківщині поховають бійця з Херсона Олександра Ходоровського
Диван на коліщатках в темній вітальні

На Франківщині поховають бійця з Херсона Олександра Ходоровського

Автор: Олег Мамчур
05/06/2025 10:52
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На Івано-Франківщині, в селі Сопів, відбудеться поховання херсонського військовослужбовця Олександра Ходоровського. 5 червня 2025 року в Печеніжинській громаді оголошено днем жалоби.

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Про це повідомили на Facebook-сторінці Печеніжинської громади.

Олександр Ходоровський народився у 1972 році в Херсоні. Жив у селі Оршівці Чернівецької області. У 2023 році його призвали на військову службу.

Олександр Ходоровський отримав поранення під час бойового завдання. Він помер у лікарні.

Родина бійця мешкає в Сопові Івано-Франківської області, тому його поховають на місцевому кладовищі в цьому селі.

5 червня об 11:00 біля церкви Покрови Пресвятої Богородиці зустрінуть кортеж з тілом військовослужбовця Олександра Ходоровського.