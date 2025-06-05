На Франківщині поховають бійця з Херсона Олександра Ходоровського

На Івано-Франківщині, в селі Сопів, відбудеться поховання херсонського військовослужбовця Олександра Ходоровського. 5 червня 2025 року в Печеніжинській громаді оголошено днем жалоби.

Про це повідомили на Facebook-сторінці Печеніжинської громади.

Олександр Ходоровський народився у 1972 році в Херсоні. Жив у селі Оршівці Чернівецької області. У 2023 році його призвали на військову службу.

Олександр Ходоровський отримав поранення під час бойового завдання. Він помер у лікарні.

Родина бійця мешкає в Сопові Івано-Франківської області, тому його поховають на місцевому кладовищі в цьому селі.

5 червня об 11:00 біля церкви Покрови Пресвятої Богородиці зустрінуть кортеж з тілом військовослужбовця Олександра Ходоровського.