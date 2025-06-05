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Диван на коліщатках в темній вітальні

На Запоріжжі поліг прикарпатець Мунтян Андрій

Автор: Оксана Марушкевич
05/06/2025 10:38
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ДІМ РІА
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Калуська громада у скорботі. Трагічна звістка надійшла з фронту – відстоюючи незалежність і територіальну цілісність рідної країни, загинув Мунтян Андрій Васильович, 1985 року народження.

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Повідомляє Андрій Найда, пише Правда.іф.

Солдат Андрій Мунтян самовіддано служив кулеметником стрілецького відділення стрілецької роти однієї з військових частин.

На превеликий жаль, 3 червня 2025 року мужній воїн загинув на Запоріжжі внаслідок бойових дій.

“Щирі співчуття громада висловлює рідним і близьким, побратимам полеглого Захисника.

Низько схиляємо голови перед жертовним чином Героя”, – йдеться у дописі.