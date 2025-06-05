На Запоріжжі поліг прикарпатець Мунтян Андрій

Калуська громада у скорботі. Трагічна звістка надійшла з фронту – відстоюючи незалежність і територіальну цілісність рідної країни, загинув Мунтян Андрій Васильович, 1985 року народження.
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Повідомляє Андрій Найда, пише Правда.іф.
Солдат Андрій Мунтян самовіддано служив кулеметником стрілецького відділення стрілецької роти однієї з військових частин.
На превеликий жаль, 3 червня 2025 року мужній воїн загинув на Запоріжжі внаслідок бойових дій.
“Щирі співчуття громада висловлює рідним і близьким, побратимам полеглого Захисника.
Низько схиляємо голови перед жертовним чином Героя”, – йдеться у дописі.