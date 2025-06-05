Калуська громада віддасть шану відважному захиснику Василишину Мирославу

Сьогодні Калуська громада зустрічає полеглого Героя – 33-річного молодшого сержанта Мирослава Василишина
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Пише Правда.іф з посиланням на очільника громади Андрія Найду.
Сьогодні, 5 червня, о 16.00 – виїзд траурної колони від Калуської ЦРЛ. Скорботний кортеж прямуватиме маршрутом:
-вул.Івано-Франківська;
-Бандери;
-Грушевського;
-Долинська;
-с. Добрівляни, вул. Довбуша, 22
-Обї’зна
-С. Вістова, Шевченка, 61.
Парастас відбудеться сьогодні, 5 червня, о 17:15 годині.
Чин похорону розпочнеться 6 червня о 10 годині від рідної хати Героя.
Поховають Героя Мирослава Василишина на кладовищі с. Вістова.