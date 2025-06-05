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Калуська громада віддасть шану відважному захиснику Василишину Мирославу

Автор: Оксана Марушкевич
05/06/2025 10:20
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Сьогодні Калуська громада зустрічає полеглого Героя – 33-річного молодшого сержанта Мирослава Василишина

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Пише Правда.іф з посиланням на очільника громади Андрія Найду.

Сьогодні, 5 червня, о 16.00 – виїзд траурної колони від Калуської ЦРЛ. Скорботний кортеж прямуватиме маршрутом:

-вул.Івано-Франківська;

-Бандери;

-Грушевського;

-Долинська;

-с. Добрівляни, вул. Довбуша, 22

-Обї’зна

-С. Вістова, Шевченка, 61.

Парастас відбудеться сьогодні, 5 червня, о 17:15 годині.

Чин похорону розпочнеться 6 червня о 10 годині від рідної хати Героя.

Поховають Героя Мирослава Василишина на кладовищі с. Вістова.