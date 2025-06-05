У Яремчі гірські рятувальники допомогли туристці, яка травмувала ногу

4 червня о 17:25 до рятувальників надійшло повідомлення від мешканки Київської області.

Жінка повідомила про те, що в районі урочища “Найстаріше дерево” в місті Яремче Надвірнянського району жителька Вінницької області 1961 року народження отримала травму лівої ноги та потребує допомоги рятувальників, повідомляє Головне управління ДСНС України в Івано-Франківській області.

Для проведення пошуково-рятувальних робіт було залучено яремчанських гірських рятувальників, які, прибувши до місця знаходження потерпілої, надали їй домедичну допомогу та транспортували до автомобіля екстреної медичної допомоги.

Щоб уникнути травмувань під час мандрівок у горах, рятувальники радять: