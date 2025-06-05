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У Яремчі гірські рятувальники допомогли туристці, яка травмувала ногу
Диван на коліщатках в темній вітальні

У Яремчі гірські рятувальники допомогли туристці, яка травмувала ногу

Автор: Олег Мамчур
05/06/2025 09:49
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4 червня о 17:25 до рятувальників надійшло повідомлення від мешканки Київської області.

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Жінка повідомила про те, що в районі урочища “Найстаріше дерево” в місті Яремче Надвірнянського району жителька Вінницької області 1961 року народження отримала травму лівої ноги та потребує допомоги рятувальників, повідомляє Головне управління ДСНС України в Івано-Франківській області.

Для проведення пошуково-рятувальних робіт було залучено яремчанських гірських рятувальників, які,  прибувши до місця знаходження потерпілої, надали їй домедичну допомогу та транспортували до автомобіля екстреної медичної допомоги.

Щоб уникнути травмувань під час мандрівок у горах, рятувальники радять:

  • Обирайте маршрути відповідно до фізичної підготовки та погодних умов;
  • Завжди повідомляйте рідних або знайомих про ваш маршрут і приблизний час повернення;
  • Майте з собою заряджений мобільний телефон, аптечку, достатньо води та теплий одяг — навіть улітку;
  • Не вирушайте в гори наодинці;
  • Уникайте пересування в сутінках та темну пору доби;
  • Будьте особливо обережні на вологому чи кам’янистому ґрунті — це основна причина травм під час походів;
  • Обов’язково реєструйте свій похід у рятувальників та завантажуйте мобільний додаток “Порятунок у горах”.