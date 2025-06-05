У Яремчі гірські рятувальники допомогли туристці, яка травмувала ногу

4 червня о 17:25 до рятувальників надійшло повідомлення від мешканки Київської області.
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Жінка повідомила про те, що в районі урочища “Найстаріше дерево” в місті Яремче Надвірнянського району жителька Вінницької області 1961 року народження отримала травму лівої ноги та потребує допомоги рятувальників, повідомляє Головне управління ДСНС України в Івано-Франківській області.
Для проведення пошуково-рятувальних робіт було залучено яремчанських гірських рятувальників, які, прибувши до місця знаходження потерпілої, надали їй домедичну допомогу та транспортували до автомобіля екстреної медичної допомоги.
Щоб уникнути травмувань під час мандрівок у горах, рятувальники радять:
- Обирайте маршрути відповідно до фізичної підготовки та погодних умов;
- Завжди повідомляйте рідних або знайомих про ваш маршрут і приблизний час повернення;
- Майте з собою заряджений мобільний телефон, аптечку, достатньо води та теплий одяг — навіть улітку;
- Не вирушайте в гори наодинці;
- Уникайте пересування в сутінках та темну пору доби;
- Будьте особливо обережні на вологому чи кам’янистому ґрунті — це основна причина травм під час походів;
- Обов’язково реєструйте свій похід у рятувальників та завантажуйте мобільний додаток “Порятунок у горах”.