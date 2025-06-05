До 33° тепла: погода на Івано-Франківщині 5 червня

5 червня 2025 року на Івано-Франківщині синоптики прогнозують мінливу хмарність, вдень місцями — помірний короткочасний дощ, грози.
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Про це повідомили на Facebook-сторінці обласного гідрометцентру.
- Температура повітря в Івано-Франківську вночі — 13-15° тепла, вдень стовпчики термометрів піднімуться до 30-32° тепла.
- По області вночі прогнозують 12-17°, вдень — 28-33° тепла.
- У високогір’ї Карпат вночі — 10-15°, вдень — 18-23° тепла.
Вітер — південний, 7-12 метрів за секунду. Видимість на автошляхах — добра.