Досвідчені військові медики бригади “Хартія” проведуть навчання із такмеду для прикарпатців

Досвідчені військові медики 13-ї бригади оперативного призначення Національної гвардії України вже наступного тижня проведуть важливий дводенний тренінг із тактичної медицини (так званого такмеду) для жителів Івано-Франківської області і не тільки, повідомляє своїх читачів інформаційний ресурс Правда іф.
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День 1.
Курс Базової Підтримки Життя: BLS (basic life support). – Розпізнавання раптової зупинки кровообігу (зупинка серця); – Компресії грудної клітки (непрямий масаж серця); – Штучна вентиляція легень з використанням бар’єрних пристроїв та мішка АМБУ; – Використання АЗД (автоматичного-зовнішнього дефібрилятора); – Надання допомоги при удавленні/вдушенні (Прийом Геймліха); – Забезпечення стабільного бокового положення особі без свідомості.
День 2.
Курс Зупинка Кровотеч: Stop the Bleed. – Циркуляція крові, види кровотеч, базові поняття; – Алгоритм дій при різних кровотечах; – Первинний швидкий огляд поранених; – Зупинка масивної кровотечі кінцівок за допомогою турнікета; – Зупинка масивної вузлової кровотечі; – Тампонада рни гемостатичним бинтом; – Накладання тиснучої пов’язки (бандаж);
Інструктори:
- Ясенева Марина (Тиша)
- Фостик Віталій (Маревіль)
- Медведєва Марина
14-15 червня 2025 час проведення 11.00 – 15.30 в приміщенні Хартія Хабу (м. Івано-Франківськ, вул. Академіка Сахарова 23, Foodoteka, поверх 1А)
Вхід безкоштовний ! Вітається вільний донат!
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Номер картки банки 4441 1111 2423 8340
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Кількість учасників обмежена