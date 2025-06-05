Досвідчені військові медики бригади “Хартія” проведуть навчання із такмеду для прикарпатців

Досвідчені військові медики 13-ї бригади оперативного призначення Національної гвардії України вже наступного тижня проведуть важливий дводенний тренінг із тактичної медицини (так званого такмеду) для жителів Івано-Франківської області і не тільки, повідомляє своїх читачів інформаційний ресурс Правда іф.

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День 1.

Курс Базової Підтримки Життя: BLS (basic life support). – Розпізнавання раптової зупинки кровообігу (зупинка серця); – Компресії грудної клітки (непрямий масаж серця); – Штучна вентиляція легень з використанням бар’єрних пристроїв та мішка АМБУ; – Використання АЗД (автоматичного-зовнішнього дефібрилятора); – Надання допомоги при удавленні/вдушенні (Прийом Геймліха); – Забезпечення стабільного бокового положення особі без свідомості.

День 2.

Курс Зупинка Кровотеч: Stop the Bleed. – Циркуляція крові, види кровотеч, базові поняття; – Алгоритм дій при різних кровотечах; – Первинний швидкий огляд поранених; – Зупинка масивної кровотечі кінцівок за допомогою турнікета; – Зупинка масивної вузлової кровотечі; – Тампонада рни гемостатичним бинтом; – Накладання тиснучої пов’язки (бандаж);

Інструктори:

Ясенева Марина (Тиша)

Фостик Віталій (Маревіль)

Медведєва Марина

14-15 червня 2025 час проведення 11.00 – 15.30 в приміщенні Хартія Хабу (м. Івано-Франківськ, вул. Академіка Сахарова 23, Foodoteka, поверх 1А)

Вхід безкоштовний ! Вітається вільний донат!

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Номер картки банки 4441 1111 2423 8340

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Кількість учасників обмежена