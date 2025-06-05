Позивний “Снікерс”: родичі та близькі 20-річного полеглого героя з Франківщини збирають підписи за присвоєння йому звання “Героя України”

На сайті Президента України, 22 травня 2025 року, було зареєстровано петицію про присвоєння звання Героя України (посмертно), юному захиснику з Івано-Франківщини 20-річному Микиті Станіславу Йосиповичу, повідомляє своїх читачів інформаційний ресурс Правда іф.

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Юний герой воював у складі прикарпатської 102-ї бригади ТРО

Микита Станіслав Йосипович, позивний «Снікерс», народився 12 травня 2004 року в місті Івано-Франківськ. На момент початку повномасштабного вторгнення йому було лише 17 років. Разом із матір’ю та сестрою був змушений виїхати за кордон, однак, щойно досягнувши повноліття, повернувся до України, твердо вирішивши бути зі своїм народом у найтяжчі часи.

Спочатку Станіслав займався волонтерською діяльністю, доправляючи допомогу в гарячі точки. Побачивши на власні очі, якою жорстокою є війна, він прийняв свідоме рішення вступити до лав Збройних Сил України та підписав контракт на службу.

Станіслав служив оператором безпілотних літальних апаратів у 75-му батальйоні 102-ї окремої бригади територіальної оборони, брав активну участь у складі групи аеророзвідки «Mahno Group» на Запорізькому напрямку.

У серпні 2024 року Станіслав одружився. Він мріяв про щасливе сімейне життя, та понад усе розумів важливість своєї присутності на фронті, проявляючи самовідданість і мужність у щоденній боротьбі.

16 грудня 2024 року Станіслав Микита загинув під час виконання бойового завдання в районі м. Гуляйполе Запорізької області внаслідок удару ворожого дрона-камікадзе. Йому назавжди залишилось 20 років.

Станіслав залишив по собі пам’ять про хороброго воїна, вірного побратима та люблячого чоловіка. Його життя та жертовність — це приклад справжнього патріотизму, сили духу та любові до України.