Інформаційний ресурс Правда.іф зібрав інформацію про те, чим цікавий сьогоднішній день: свята, ювілеї, події. Отож:

5 червня – Всесвітній день охорони навколишнього середовища;

– 100 років від дня народження Миколи Плав’юка (1925-2012), політичного і громадського діяча, останнього Президента УНР в екзилі (1989–1992), голови ОУН з 1979 до 2012 року, уродженця с. Русів Снятинського району (нині Снятинської міської територіальної громади Коломийського району).

Рубрика виходить за підтримки Івано-Франківської обласної універсальної наукової бібліотеки імені І.Франка. Окрема подяка відділу краєзнавчої літератури.