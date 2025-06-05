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Сьогодні в Івано-Франківську проведуть в останню путь полеглого героя Леоніда Тибіня
Диван на коліщатках в темній вітальні

Сьогодні в Івано-Франківську проведуть в останню путь полеглого героя Леоніда Тибіня

Автор: Ігор Василик
05/06/2025 08:32
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У Франківській громаді, у четвер 05 червня, відбудуться заходи військового поховального ритуалу по 45-річному молодшому сержанту Тибіню Леоніду Зіновійовичу (10.03.1980-31.05.2025).

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Про це своїх читачів повідомляє інформаційний ресурс Правда.іф, із посиланням на КП Міську ритуальну службуа.

Сьогодні 05 червня, о 14.00 годині розпочнеться прощання зі загиблим героєм в Будинку смутку (місто Івано-Франківськ, вул. Ребета (Побутова) 3);

5 червня о 15.00 годині – поховання воїна на Алеї Героїв кладовища с.Чукалівка.