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Диван на коліщатках в темній вітальні

Сьогодні на Тлумаччині проведуть в останню путь полеглого героя Михайла Шкатуляка ФОТОРЕПОРТАЖ

Автор: Ігор Василик
05/06/2025 08:20
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У четвер 05 червня, Олешанська громада (що на Тлумаччині), проведе в останню путь полеглого 44-річного героя Михайла Шкатуляка, що боронив Українську Землю у лавах ЗСУ, повідомляє своїх читачів інформаційний ресурс Правда іф.

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У череду 04 червня, скорботний кортеж із тілом військового Михайла Шкатуляка (1981р.н.), прибув до рідної домівки на Тлумаччині.

Земляки зустріли траурну колону із тілом героя, стоячи на колінах

Полеглий герой був родом із села Озеряни, Олешанської сільської територіальної громади.

Чин похорону відбудеться у четвер, 05.04.2025р., о 10:00 годині (с.Озеряни).

Вічна пам’ять Герою!

Світлини: Петро Пісак