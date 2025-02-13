Франківська фристайлістка Марія Анійчин стала четвертою на олімпійському фестивалі

Фристайлістка Марія Анійчин з Івано-Франківська посіла четверте місце на Європейському юнацькому олімпійському фестивалі.

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Про це пише Правда з посиланням на департамент молодіжної політики та спорту.

Прикарпатська спортсменка Марія Анійчин стала четвертою на Європейському юнацькому олімпійському фестивалі зі слоупстайлу — різновиду фристайлу, де спортсмени виконують акробатичні трюки на лижах, стрибаючи з трамплінів та ковзаючи по спеціальних конструкціях.

Після першого стрибку дівчина перебувала на другій позиції. Однак у другій спробі Марії не вдалося покращити свій результат, коли суперниці показали кращі виступи. В підсумку франківка фінішувала четвертою.

Президент Національного олімпійського комітету України Вадим Гутцайт після змагань підтримав спортсменку та подякував за старання. Він наголосив, що цей досвід стане важливим етапом у її спортивній кар’єрі.

Наступними змаганнями для Марії Анійчин стане її профільна дисципліна — біг-ейр, де спортсмени виконують екстремальні стрибки з великого трампліна, демонструючи складні обертання та трюки в повітрі. Змагання відбудуться 14 лютого.