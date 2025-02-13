Івано-Франківщина посіла 4-те місце в Україні за сплатою податків

Івано-Франківська область – четверта в Україні за підсумками 2024 року за податковими надходженнями від туристичного бізнесу.

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Державне агентство розвитку туризму проаналізувало податкові надходження від туристичної галузі у розрізі регіонів за 2024 рік, пише Правда.іф з посиланням на Vitaliy Perederko

Ріст податків торік у порівнянні з 2023 роком зафіксований у столиці та у 22 областях України. У порівнянні 2021 роком – у 20 областях країни.

Найбільше до бюджету сплатили місто Київ, Львівська, Київська, Івано-Франківська та Одеська області.

В Івано-Франківській області сума податків від суб’єктів туристичної діяльності становить 248,5 млн грн.

Від столиці до бюджету торік надійшло 982 млн грн, що майже у два рази більше ніж у 2023 році – 499,3 млн грн. У 2024 році від Львівської області надійшло 440,0 млн грн проти 345,5 млн грн за позаминулий рік. Київщина торік сплатила в бюджет 284,1 млн грн проти 239 млн грн у 2023 році, Одещина – 160,5 млн грн проти 98,8 млн грн відповідно.